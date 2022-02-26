Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС

Польша призвала немедленно принять Украину в ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша предлагает немедленно принять Украину в члены ЕС. Об этом в субботу 26 февраля написал в своем Twitter президент страны Анджей Дуда. Он отметил, что Польша считает необходимым предоставить Украине членство в Евросоюзе экспресс-путем.

«Польская республика выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве начались сразу после этого», - написал Дуда.

Президент Польши отметил, что Украине должны быть предоставлены средства на восстановление.

«Украина также должна иметь доступ к средствам из ЕС на восстановление. Это надо сделать», - написал Дуда.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять Украину в состав Евросоюза. Соответствующее заявление политик сделал по итогам телефонных переговоров с европейским чиновником. Подробности здесь.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Европу «забрать Украину себе».

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