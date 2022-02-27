Куба осудила США за попытки приблизить НАТО к границам России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты несут ответственность за ситуацию вокруг Украины, поскольку именно попытки Вашингтона расширить НАТО на восток привели к эскалации конфликта, заявили власти Кубы.

«Попытки США продолжить постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привели к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать. Хорошо известны военные перемещения, осуществленные США и НАТО в направлении регионов, прилегающих к России, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, что в совокупности является военным окружением», – заявляется на сайте президента Кубы.

В сообщении отмечается, что ситуацию на Украине следует рассматривать, оценивая справедливые претензии России к Западу и факторы, приведшие к применению военной силы. Как сказано в заявлении, «история предъявит США счет за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО», угрожающей миру и безопасности.

«Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования России о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности. Россия имеет право защищаться», – говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения трех ключевых требований России к НАТО. По его словам, прежде всего речь идет об отводе войск альянса на границы 1997 года, а также о не размещении у границ России ударных систем.