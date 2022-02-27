Россиян призвали не бояться блокировки карт Visa и Mastercard Фото: pixabay.com

Западные санкции в отношении банковского сектора России не приведут к блокировке карт Visa и Mastercard, считает директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков.

Как объяснил эксперт в беседе с РИА Новости, от блокировки карт платежных систем Visa и Mastercard россиян защитит клиринговый центру «Национальная система платежных карт» (НСПК). По его словам, она обеспечивает их бесперебойную работу внутри страны, поскольку по закону в НСПК была переведена обработка в процессинговых центрах операций по картам всех платежных систем. Санкции эти операции никак не ограничивают, заверил он.

Кувиков предупредил, что снимать наличные с карт не стоит, так как многие банки облагают такие операции комиссией. Снятие наличности оправданно при крупной покупке, например автомобиля или мебели, отметил эксперт. Для мелких трат более приемлемо будет оплатить покупки картой, считает специалист.

Напомним, Запад намерен отключить ряд российских банков от международной банковской системы SWIFT, а также помешать Банку России (ЦБ) использовать свои валютные резервы и таким образом «подорвать эффективность» международных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Сайт kp.ru разбирался, смогут ли россияне расплачиваться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT.