Путин выразил признательность Силам специальных операций России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил особую признательность Силам специальных операций РФ, отметив, что они героически выполняют воинский долг в ходе военной операции на Украине. Такое заявление глава государства сделал, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с их профессиональным праздником, который отмечают 27 февраля.

«Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны», - говорится в речь российского президента.

Путин отметил, что на данный момент, когда динамично развивается характер современных военных конфликтов, в Силах специальных операций необходимо «постоянно повышать уровень профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивать навыки обращения с новейшими образцами вооружений и техники, и, конечно, умело применять на практике передовые достижения ратной науки».

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, российский президент выступил с обращением к россиянам, где заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.