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Политика27 февраля 2022 7:02

Минобороны РФ заявило об ударах батальона «Азов»* по жилым кварталам и школе под Мариуполем

В ведомстве отметили, что предупреждали о подобных провокациях со стороны украинских националистов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны РФ заявило об ударах батальона «Азов»* по жилым кварталам и школе под Мариуполем

Минобороны РФ заявило об ударах батальона «Азов»* по жилым кварталам и школе под Мариуполем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский батальон «Азов»* нанес удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам и зданию школы в пригороде Мариуполя. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Как заявил представитель военного ведомства, были обстреляны жилые кварталы населенного пункта Сартана, который расположен в пригороде Мариуполя. «В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения», - сказал он.

В министерстве напомнили, что предупреждали о подобных провокациях со стороны украинских националистов, заявив также, что российские военнослужащие не наносят ударов по населенным пунктам.

Напомним, в Министерстве обороны РФ также заявили, что на данный момент российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Кроме того, в ведомстве сообщили о взятии под контроль Геничевска и аэродрома Чернобаевка.

* организация запрещена в России