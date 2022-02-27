В "Единой России" сообщили о хакерской атаке на сайт партии Фото: EAST NEWS

Хакерская атака на официальный интернет-портал партии "Единая Россия" продолжается, ее максимальная мощность превысила 45 тысяч устройств, сообщили журналистам в пресс-службе ЕР.

"Все еще ведется DDOS-атака на официальный сайт "Единой России" - er.ru. Пиковая мощность атаки составила больше 45 тысяч устройств, преимущественно, с Украины, Соединенных Штатов, Литвы и Польши",- уточняется в сообщении ЕР.

Как ранее писал rostov.kp.ru, по причине хакерских атак временно перестал функционировать сайт правительства Ростовской области. Его представители, ссылаясь на минцифры региона, рассказали, что данная атака была спланированной. Хакеры могли преследовать целью вывод из строя официального интернет-ресурса главы региона.

Также ранее стало известно, что на сайт телеканала RT с вечера 24 февраля идут DDoS-атаки. При этом создается множество попыток открыть страницы, которые перегружают мощности серверов. Около 27% адресов, участвующих в нападении на госканал, расположены в США.