Посол Китая обратился к соотечественникам на Украине с просьбой помнить о безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол КНР на Украине Фань Сяньжун записал видеообращение к китайским гражданам, в котором опроверг слухи о том, что он якобы уехал из Киева, а также призвал своих соотечественников не забывать о правилах безопасности.

"Я хочу твердо заявляю, что китайский посол никогда не оставит своих соотечественников, никогда не будет ставить свою личную безопасность превыше всего. Это не является стилем китайских послов и членов Коммунистической партии Китая!" - сказал он в видеообращении, которое, как он отметил, решил специально записать из своего кабинета на фоне слухов, что он якобы уехал из украинской столицы.

Как ранее писал kp.ru, посольство Китая призвало своих граждан, проживающих на территории Украины, не покидать свои дома и обозначать себя китайскими флагами. Такие сообщения ведомством были распространены через социальные сети. Также в этих сообщениях отмечалось, что в ходе спецоперации российских войск существенно увеличились риски для личной безопасности находящихся на Украине граждан КНР.