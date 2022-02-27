Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец заявил, что пошел воевать, чтобы "не задалбывал военкомат" Фото: REUTERS

Сдавшийся Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова заявил, что пошел воевать для того, «чтобы не задалбывал военкомат».

«Пошел, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд», - заявил украинский нацгвардеец.

Как сообщается, военкомат распределил его в 818-й батальон Нацгвардии, где Богдан служил механиком, а его зарплата составляла 13,2 тысячи гривен. В район боевых действий Богдан попал, как он заявляет, случайно. «Сказали: поедете на полигон, отремонтируешь пару машин - и всё», - сказал он.

В районе села Трехизбенка к западу от города Счастье его часть попала в бой, а украинский нацгвардеец оказался в руках Народной милиции ЛНР. Как он сообщил, с ним и его сослуживцами обращаются нормально.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, российский президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где сообщил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.