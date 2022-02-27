Google запретил скачивание приложения RT на территории Украины Фото: REUTERS

Google по требованию Киева вынес решение о запрете скачивания мобильного приложения RT на территории Украины, сообщается в Telegram-канале RT.

"Компания Google по требованию Киева запретила скачивание мобильного приложения RT на территории Украины", - уточняется в сообщении.

Как ранее 7сообщал kp.ru, немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии по причине отсутствия необходимой лицензии. В комиссии рассказали, что канал не стремился получить требуемую лицензию. Подчеркивалось, что руководство канала не может сослаться на другое разрешение в соответствии с европейскими законами.

Также ранее стало известно, что на сайт телеканала RT с вечера 24 февраля 2022 года совершаются кибератаки. При этом создается большое число попыток открытия страницы, которые перегружают мощности серверов. Примерно 27% адресов, участвующих в атаке госканала, располагаются в Соединенных Штатах.