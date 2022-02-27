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В мире27 февраля 2022 8:41

Google запретил скачивание приложения RT на территории Украины

Это решение компания вынесла по требованию Киева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Google запретил скачивание приложения RT на территории Украины

Google запретил скачивание приложения RT на территории Украины

Фото: REUTERS

Google по требованию Киева вынес решение о запрете скачивания мобильного приложения RT на территории Украины, сообщается в Telegram-канале RT.

"Компания Google по требованию Киева запретила скачивание мобильного приложения RT на территории Украины", - уточняется в сообщении.

Как ранее 7сообщал kp.ru, немецкая комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии по причине отсутствия необходимой лицензии. В комиссии рассказали, что канал не стремился получить требуемую лицензию. Подчеркивалось, что руководство канала не может сослаться на другое разрешение в соответствии с европейскими законами.

Также ранее стало известно, что на сайт телеканала RT с вечера 24 февраля 2022 года совершаются кибератаки. При этом создается большое число попыток открытия страницы, которые перегружают мощности серверов. Примерно 27% адресов, участвующих в атаке госканала, располагаются в Соединенных Штатах.