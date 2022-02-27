Лукашенко сообщил о случаях завоза оружия из Украины в Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белоруссия неоднократно фиксировала случаи завоза оружия с территории Украины. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Нам сначала оружие было завезено с территории Украины, затем туда еще до 2020 года побежали наши беглые. В украинских лагерях готовили бандформирования, и не только для военных действий на Донбассе, но и с целью провокаций у нас в Беларуси", – рассказал Александр Лукашенко представителям СМИ сегодня, 27 февраля, после голосования на референдуме.

По словам белорусского главы, разразившийся на территории Украины конфликт может усилиться, поэтому войну следует остановить.

Как ранее писал kp.ru, Лукашенко заявил, что Украина может стать частью единого оборонного пространства с Россией и Белоруссией через 15 лет. Также он отметил, что ситуация с январскими беспорядками в Казахстане продемонстрировала важность общего оборонного пространства.