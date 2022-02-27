В ЦБ заявили, что располагают ресурсами для поддержания финансовой стабильности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У Банка России есть все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, отмечается в сообщении регулятора.

Также подчеркивается, что средства клиентов на счетах доступны для них в любое время. Банковские карты тоже продолжают функционировать, как обычно. Кроме этого, все банковские сервисы работают, как и ранее.

Передача финансовых сообщений внутри России обеспечивается Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

"Российская банковская система является стабильной, обладает достаточным запасом капитала и ликвидности для бесперебойной работы при любой ситуации", — заявили в ЦБ РФ.

Как ранее писал kp.ru, Банк России сообщил о принятии мер поддержки финансового сектора. В частности, регулятор дал финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022