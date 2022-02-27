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Политика27 февраля 2022 9:25

Песков заявил, что Путин не планирует выступать с обращением

Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением. Об этом сегодня, 27 февраля, РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал пресс-секретарь российского главы, давая ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Речь шла об обращении Владимира Путина по проводимой в настоящее время спецоперации в Украине.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает представителей украинской делегации на переговоры в белорусском Гомеле, российская сторона подготовлена к ним, уточнял журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, делегация из Москвы уже прибыла в Гомель. В ее состав вошли представители Министерства иностранных дел, Минобороны, других российских ведомств – в том числе, администрации президента, отметил Песков.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что в ответ на просьбы о помощи глав ДНР и ЛНР, он принял решение о том, что в Донбассе будет запущена военная спецоперация. При этом российский лидер подчеркнул, что что Москва не вынашивает планы по захвату украинских территорий.