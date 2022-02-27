ЦБ сообщил, что СПФС при любом сценарии обеспечит передачу финансовых сообщений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Банке России заявил, что они обладают всеми нужными ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения бесперебойной работы финансового сектора – в частности, при отключении страны от SWIFT. ЦБ РФ также будет обеспечивать банки наличными деньгами и проведет аукцион РЕПО «тонкой настройки» завтра, 28 февраля, на безлимитной основе.

«Передача финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий будет обеспечиваться при помощи Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», – отмечается в сообщении регулятора.

Также ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с журналистами сказал, что для передачи сообщений может быть использована инфраструктура дружественных государств.

Как ранее писал kp.ru, что Центробанк обладает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.