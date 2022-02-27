Шольц заявил, что построение безопасности в Европе невозможно в обход России

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Долгосрочную безопасность в Европе невозможно выстроить против России, но Москва поставила эту безопасность под угрозу. С таким заявлением канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на экстренном заседании бундестага.

"Это повлечет последствия для безопасности в Европе. Безусловно, долгосрочная безопасности в Европе невозможна против России, но в обозримом будущем Путин угрожает этой безопасности. Это следует четко проговорить", – заявил Шольц.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе становится все боле острой - Киев не исполняет принятые ранее договоренности, он сосредоточил на линии соприкосновения существенную часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в частности, с применением запрещенного вооружения.

Ранее kp.ru сообщал последние новости по ситуации, связанной с Украиной, на 27 февраля 2022 года. Так, войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров и заняли населенные пункты Счастье и Муратово. А группа войск ДНР, наступая в направлении Петровское, смогла продвинуться еще на десять километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.