Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 февраля 2022 12:49

Глава МИД Германии заявила о "развороте на 180 градусов" в поставках оружия Украине

Настал трагичный момент изменения внешней политики Германии по этому вопросу, отметила Анналена Бербок
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Глава МИД Германии Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина наступило время, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам оружия Украине.

Напомним, Германия в течение последних месяцев отвечала на просьбы Украины о поставках оружия, что политика стране неизменна: она не осуществляет поставки вооружений в кризисные регионы. Но накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германия одобрила поставки оружия Киеву.

"Несколько недель я говорила в этом зале по вопросу поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов следует в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, это время наступило", - заявила она в ходе выступления на экстренном заседании бундестага.

Как ранее сообщал kp.ru, Украина попросила западные государства помочь пополнить запасы оружия. Коалиция реальной поддержки страны растет, отмечал руководитель Минобороны Алексей Резников.