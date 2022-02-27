Глава МИД Германии заявила о "развороте на 180 градусов" в поставках оружия Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина наступило время, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам оружия Украине.

Напомним, Германия в течение последних месяцев отвечала на просьбы Украины о поставках оружия, что политика стране неизменна: она не осуществляет поставки вооружений в кризисные регионы. Но накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германия одобрила поставки оружия Киеву.

"Несколько недель я говорила в этом зале по вопросу поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов следует в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, это время наступило", - заявила она в ходе выступления на экстренном заседании бундестага.

Как ранее сообщал kp.ru, Украина попросила западные государства помочь пополнить запасы оружия. Коалиция реальной поддержки страны растет, отмечал руководитель Минобороны Алексей Резников.