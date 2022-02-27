Глава МИД стран ЕС обсудят поставки смертоносного оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД стран Евсросоюза обсудят предложение по поводу использования Европейского фонда мира для финансирования поставок смертоносного оружия Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Руководители МИД ЕС обсудят предложение об использовании Европейского фонда мира для финансирования поставок летальных материалов (смертоносного оружия и боеприпасов - прим.ред.) военным силам Украины", – отметил Боррель.

Как ранее писал kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. Он заверил, что основной целью военной спецоперации в Донбассе выступает защита мирных жителей. Также глава российского государства заверил, что Россия предпримет со свой стороны все возможное, чтобы предать суду тех, кто стал виновником многочисленных кровавых преступлений.