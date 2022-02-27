Apple не планирует отключать устройства в России из-за ситуации в Украине Фото: REUTERS

Компания Apple выполняет требования российских законов, не будет отключать устройства в России из-за событий на Украине, считает замруководителя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Напомню, что Apple - одна из компаний, работающих в рамках закона о «приземлении» зарубежных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, отвечающий за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по моей информации, не подтверждает каких-либо алармистских решений, которые распространяли вчера в интернете», – отметил Горелкин.

Как ранее писал kp.ru, Центробанк России сообщил, что банковские карты в стране будут работать, как обычно. Также подчеркивалось, что денежные средства клиентов на счетах доступны для них в любое время.