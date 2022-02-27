Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 13:40

Apple не планирует отключать устройства в России из-за ситуации в Украине

Депутат Горелкин заявил, что Apple не будет отключать устройства в России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Apple не планирует отключать устройства в России из-за ситуации в Украине

Apple не планирует отключать устройства в России из-за ситуации в Украине

Фото: REUTERS

Компания Apple выполняет требования российских законов, не будет отключать устройства в России из-за событий на Украине, считает замруководителя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Напомню, что Apple - одна из компаний, работающих в рамках закона о «приземлении» зарубежных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, отвечающий за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по моей информации, не подтверждает каких-либо алармистских решений, которые распространяли вчера в интернете», – отметил Горелкин.

Как ранее писал kp.ru, Центробанк России сообщил, что банковские карты в стране будут работать, как обычно. Также подчеркивалось, что денежные средства клиентов на счетах доступны для них в любое время.