Шольц заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия не планирует отказываться от диалога с Россией и закрывать дипломатические каналы, это было бы безответственным решением, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что операция России на Украине является "поворотным моментом" и для внешней политики Германии.

"Наш девиз - "как можно больше дипломатии без наивности" – все еще действует. Не быть наивным - значит не вести переговоры ради переговоров. Для реального диалога требуется готовность обеих сторон. Этой готовности, видимо, не хватает со стороны президента России Путина, это показало последнее время. Что это означает для будущего? Мы не откажемся от переговоров с Россией. Также и в этой экстремальной ситуации задача дипломатии - оставлять открытыми каналы диалога. Все остальное я считаю безответственным", – отметил Шольц, выступая в ходе экстренного заседания бундестага.

Как ранее писал kp.ru, Олаф Шольц заявил, что построение безопасности в Европе невозможно в обход России. Но Москва поставила эту безопасность под угрозу, считает он.