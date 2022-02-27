США предоставят 54 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

США выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он уточнил, что эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

"Наше финансирование также призвано помочь гуманитарным организациям поддерживать контакт между членами семей, разделенных в результате конфликта", - отмечается в заявлении Блинкена.

Как ранее писал kp.ru, помощь на сумму 1,2 млрд евро Украине направит Евросоюз. Об этом в 24 января 2022 года сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года заявил, что в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР принял решение о проведении в Донбассе военной спецоперации. При этом он отметил, что Москва не планирует оккупацию Украины. В российском минобороны уточнили, что военные РФ не наносят удары по украинским городам, при помощи высокоточных средств производится вывод из строя военных объектов. Угрозы для мирных жителей отсутствуют.