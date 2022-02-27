Адвокат Медведчука сообщила, что он покинул свой дом в Киеве, но остается в городе

Виктор Медведчук, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук покинул свой дом, но остается в городе. Об этом рассказала адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Лариса Чередниченко.

"Сегодня в СМИ распространились данные о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест. Эти данные не являются новостью для стороны защиты, поскольку еще в четверг начальник личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах от представителей радикальных националистических групп", - пояснила Чередниченко.

Также она добавила, что "в связи с реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты, Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место на территории Киева", где продолжает выполнение возложенных на него судом процессуальных обязанностей.

Как ранее писал kp.ru, Виктор Медведчук заявил, что власти Украины "вторжением" хотят отвлечь людей от проблем.