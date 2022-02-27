Павел Дуров решил не ограничивать работу Telegram-каналов в России и Украине

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: REUTERS

Telegram не будет рассматривать возможность частичного или полного ограничения работы каналов "в вовлеченных странах" на период конфликта на Украине в случае эскалации, о чем в компании говорили ранее, сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Он пояснил, что большое число пользователей обратилось в компанию с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на время конфликта, поскольку мессенджер для них является единственным источником информации. В связи с этим, руководство решило не рассматривать такие меры.

Напомним, Россия приступила к военной операции по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам глава государства Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от РФ решительных и оперативных действий, народные республики Донбасса попросили о помощи".

В российском минобороны позже уточнили, что российские военные не наносят удары по украинским городам - при помощи высокоточных средств выводятся из строя объекты военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркивали. что никаких угроз для мирного населения эти операции не несут.