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Общество27 февраля 2022 16:10

Павел Дуров решил не ограничивать работу Telegram-каналов в России и Украине

Ранее в компании эту меру допускали на период конфликта на Украине в случае эскалации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Основатель Telegram Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров

Фото: REUTERS

Telegram не будет рассматривать возможность частичного или полного ограничения работы каналов "в вовлеченных странах" на период конфликта на Украине в случае эскалации, о чем в компании говорили ранее, сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Он пояснил, что большое число пользователей обратилось в компанию с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на время конфликта, поскольку мессенджер для них является единственным источником информации. В связи с этим, руководство решило не рассматривать такие меры.

Напомним, Россия приступила к военной операции по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам глава государства Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от РФ решительных и оперативных действий, народные республики Донбасса попросили о помощи".

В российском минобороны позже уточнили, что российские военные не наносят удары по украинским городам - при помощи высокоточных средств выводятся из строя объекты военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркивали. что никаких угроз для мирного населения эти операции не несут.