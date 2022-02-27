Умер радиоведущий Виктор Татарский

Умер известный радиоведущий Виктор Татарский. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Умер известный радиоведущий Виктор Татарский. Об этом в воскресенье 27 февраля сообщает Telegram Радио России.

Виктор Татарский известен как бессменный ведущий радиопрограммы «Встреча с песней», он вел ее с 1967 года.

Татарский – Народный артист Российской Федерации, Заслуженный артист РСФСР, лауреат российской премии «Золотой микрофон» в номинации «Легенда».

«С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы "Встреча с песней". Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года», - говорится в сообщении Радио России.

Причина смерти Виктора Татарского не сообщается.

Ранее сообщалось, что народный артист России Борис Соколов умер 26 февраля, ему было 77 лет. Соколов сыграл в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила» и «Опера». Подробности здесь на kp.ru.