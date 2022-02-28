В офисе Зеленского заявили, что российские войска вошли в Бердянск Фото: REUTERS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские войска взяли под контроль город Бердянск, расположенный в Запорожской области. Об этом он объявил 28 февраля, трансляция его выступления велась в Youtube на странице офиса президента.

- Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли, - сказал Арестович на брифинге.

Накануне сообщалось, что при проведении военной спецоперации по защите жителей Донбасса ВС РФ освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. А до этого российские военные дошли до Чернобыльской АЭС. У зоны отчуждения не прозвучало ни единого выстрела. Бойцы украинской Нацгвардии просто сложили оружие, но покидать своих позиций не стали. Они попросили разрешения продолжить несение службы по охране зоны отчуждения.