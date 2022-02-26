Российские военные освободили и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной почти восемь лет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В субботу, 26 февраля, в ходе проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса Вооруженные силы России освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Сейчас российские военнослужащие и специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала, задействована специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота, отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа. Кроме того, в работах участвуют специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Приводится в рабочее состояние оборудование шлюзового комплекса, в том числе ремонтируют шлюзовые заслонки, которые вывели из строя украинские радикалы.

Накануне российские войска разблокировали перекрытый почти восемь лет назад Северо-Крымский канал и восстановили, наконец, подачу воды в Крым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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