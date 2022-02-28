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Политика28 февраля 2022 3:19

Мэр Житомира заявил, что силовики получили приказ "стрелять на месте" в мародеров

Ранее граждане жаловались в генпрокуратуру из-за военнослужащих ВСУ, которые постоянно занимаются мародерством местных магазинов и жилых домов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Мэр Житомира заявил, что силовики получили приказ "стрелять на месте" в мародеров

Мэр Житомира заявил, что силовики получили приказ "стрелять на месте" в мародеров

Фото: REUTERS

Мэр украинского города Житомир Сергей Сухомлин заявил, что силовые структуры в городе теперь не будут не задерживать мародеров - им дан приказ "стрелять на месте". Об этом он написал на странице в Facebook.

- В районе Крошни (жилой массив в Житомире) задержали людей, которые хотели залезть в магазин. Я всех предупреждаю, что полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте в мародеров, - сказал Сухомлин.

Ранее в генеральной прокуратуре ЛНР рассказали, что к ним на "горячую линию" поступил звонок от одного из жителей прифронтового поселка Луганской области, временно подконтрольного Украине.

Заявитель рассказал, что военнослужащие ВСУ постоянно занимаются мародерством местных магазинов и жилых домов. При этом украинские солдаты избивают обслуживающий персонал торговых точек.