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В мире28 февраля 2022 3:40

Дипломат Ненашкин объяснил отмену полетов в Мексику и на Кубу

Дипломат Ненашкин: Отмена полетов в Мексику и на Кубу не связаны с запретом властей стран
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Дипломат Ненашкин объяснил отмену полетов в Мексику и на Кубу

Дипломат Ненашкин объяснил отмену полетов в Мексику и на Кубу

Фото: Алина НИЗАМОВА

Пресс-атташе российской дипмиссии в Мексике Евгений Ненашкин заявил, что причина отмены трансатлантических перелетов и туров в Мексику, на Кубу, Доминикану и в Венесуэлу, о которых до этого объявила Ассоциация туроператоров России АТОР, не связана с решениями местных властей.

- Запретов мексиканская сторона не устанавливает. Это может быть связано с запретами в Европе, - объяснил он РИА Новости.

Ранее Кипр объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетом, тем самым прервав авиасообщение с РФ. Теперь всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключения - гуманитарные и авиа-спасательные рейсы.

Утром 28 февраля Европейский союз официально закрыл все свое воздушное пространство для России. Воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза.