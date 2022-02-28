Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России с 28 февраля 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Европейский союз официально закрыл все свое воздушное пространство для России с 28 февраля 2022 года.

Теперь воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

- Запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, - сказано в тексте документа ЕС.

Как долго будет действовать данное ограничение, пока неизвестно

Как писал сайт kp.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе объявила, что Евросоюз полностью закроет свое воздушное пространство для российских самолетов.

Также сообщалось, что крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил, что с понедельника, 28 февраля, на неопределенный срок приостанавливает все рейсы в Европу.