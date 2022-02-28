Мосбиржа начнет торги на рынке акций не ранее 15:00 по Москве

Мосбиржа начнет торги на рынке акций не ранее 15:00 по мск Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Торги на рынке акций Мосбиржи в понедельник, 28 февраля 2022 года, начнутся не ранее 15:00 по московскому времени.

Как уточняется в сообщении Банка России, регулятор объявит о своем решении по торгам в 13:00.

Напомним, Банк России сообщил о послаблениях по кредитам из-за антироссийских санкций стран Запада. В частности, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долг, а также не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций. Также ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.

Ранее Центробанк РФ установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля. Это более чем на 3 рубля 38 копеек меньше предыдущего показателя. При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 4 рубля 16,94 копейки - до 93,5994 рубля.