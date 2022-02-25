Центробанк понизил курс доллара более чем на 3 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля. Это более чем на 3 рубля 38 копеек меньше предыдущего показателя.

При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 4 рубля 16,94 копейки - до 93,5994 рубля.

По информации на 14:50 по московскому времени, курс доллара на Мосбирже показывал падение на 1,76% - до 83,75 рубля, курс евро был на уровне 93,64 рубля (падение на 1,65%).

Как ранее писал kp.ru, доллар после возобновления работы Московской биржи вчера, 24 февраля торговался выше 86 рублей, таким образом был обновлен исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Максимальное значение американской нацвалюты в ходе торговой сессии накануне было равным 89,6 рубля, что превысило предыдущий исторический максимум на Мосбирже.