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Экономика25 февраля 2022 12:58

Центробанк понизил курс доллара более чем на 3 рубля

Курс евро упал на 4 рубля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Центробанк понизил курс доллара более чем на 3 рубля

Центробанк понизил курс доллара более чем на 3 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ установил на 26-28 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 83,5485 рубля. Это более чем на 3 рубля 38 копеек меньше предыдущего показателя.

При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 4 рубля 16,94 копейки - до 93,5994 рубля.

По информации на 14:50 по московскому времени, курс доллара на Мосбирже показывал падение на 1,76% - до 83,75 рубля, курс евро был на уровне 93,64 рубля (падение на 1,65%).

Как ранее писал kp.ru, доллар после возобновления работы Московской биржи вчера, 24 февраля торговался выше 86 рублей, таким образом был обновлен исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Максимальное значение американской нацвалюты в ходе торговой сессии накануне было равным 89,6 рубля, что превысило предыдущий исторический максимум на Мосбирже.