Центробанк объявил послабления по кредитам из-за санкций Запада

Банк России объявил послабления по кредитам из-за санкций Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России сообщил о послаблениях по кредитам из-за антироссийских санкций стран Запада.

В частности, регулятор рекомендовал банкам реструктурировать долг, а также не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.

Также ЦБ разрешил банкам не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.

Ранее Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.