Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в селе Павлополь.

- Да. Но, послушайте, дело житейское... все в порядке, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В воскресенье, 27 февраля, Павлополь был взят под контроль сил ДНР.

Напомним, разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) располагает данными, что украинскими силовиками было размещено пять ракетных комплексов С-300 в центре города Краматорск. Также Басурин сообщил, что подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе и взяли под контроль четыре населенных пункта.

Как ранее писал kp.ru, вооруженные силы Украины с 5:30 утра 17 февраля 2022 года вели огонь из минометов и гранатометов по территориям четырех населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщали в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).