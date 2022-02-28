Российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар Фото: REUTERS

Российский Вооруженные силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

- Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар, — сказал он на брифинге в понедельник, 28 февраля 2022 года.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».