Игорь Артамонов проконтролировал обеспечение безопасности важнейших объектов Липецка

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель области Игорь Артамонов проинспектировал социальные объекты, пообщался с сотрудниками предприятий энергетической сферы - филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» - Липецкэнерго» и ПАО «Квадра», а также убедился в защищённости транспортной инфраструктуры. Ранее в ходе заседания областной антитеррористической комиссии было решено ужесточить контроль исполнения планов по предотвращению террористических угроз.

На железнодорожном вокзале областного центра Игорь Артамонов осмотрел пункт прохождения контроля и зал ожидания. Для обеспечения безопасности по периметру и внутри здания размещены камеры видеонаблюдения. На станции усилены посты охраны. Все помещения вокзала и перрон круглосуточно осматривают, а пассажиропотоки разделены.

В Липецком государственном техническом университете Игорь Артамонов проверил организацию пропускного режима и пообщался со студентами. В первую очередь главу области интересовало, знают ли они как нужно действовать в кризисных ситуациях. Игорь Артамонов обратился к ректору ЛГТУ с требованием усилить пропускной режим и проводить постоянные внезапные учебные тренировки для студентов и преподавателей вуза.

Фото: липецкаяобласть.рф

«Обстановка спокойная, но нужно еще раз проверить, как выполняются все требования. Мы должны обеспечить безопасность людей на всех объектах», - подытожил Игорь Артамонов.