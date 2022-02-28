Михаил Дегтярев: «Бизнес оценил край лучше, чем в предыдущий период»

Крупные инвесторы стали чаще рассматривать Хабаровский край. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с докладом на совещании по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Одной из важных тем обсуждения стало повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, а также улучшение работы с инвесторами на ТОР.

В 2021 году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил показатель в 260 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах рост составил 3%.

- По итогам нацрейтинга-2021 Хабаровский край вошел в 17 группу из 29. Регион был оценен лучше, чем ранее. Всю будущую работу по инвестиционному климату мы будем ориентировать на внедрение «Регионального инвестиционного стандарта», - сообщил Михаил Дегтярев.

После личного обращения Михаила Дегтярева в Правительство России Хабаровский край был включен в 30-ку пилотных регионов для отработки требований «Регионального инвестиционного стандарта».

- Перед нами стоит задача запустить первые три элемента стандарта до 30 июня этого года: принять инвестиционную декларацию, создать инвестиционный комитет, модернизировать Агентство инвестиций. Оставшиеся два элемента – свод инвестиционных правил и инвестиционную карту – внедрить до 30 сентября 2022 года. Все элементы стандарта будем формулировать в тесном взаимодействии с бизнесом. Сформируем «Инвестиционную команду» Хабаровского края, - ранее говорил губернатор Хабаровского края.

В инвестиционную команду региона войдут ключевые заместители председателя краевого правительства и министры, главы муниципальных образований, авторитетные эксперты и представители деловых объединений. Особая роль отводится Агентству привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края как единой «точке входа» для инвестора.

Модернизация работы агентства, в первую очередь, означает поиск быстрых и эффективных решений проблем инвестора в разных ситуациях. К примеру, при технологическом подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций или при решении земельного вопроса.