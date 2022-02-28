ФСБ призвала сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

ФСБ предупредила об уголовной ответственности за сбор и передачу информации для разведки Украины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Москвы сообщили, что украинские граждане все чаще сообщают о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий.

"Обращаем внимание, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ призвали россиян сообщать о контактах с лицами, которые могут использоваться спецслужбами Украины для деятельности против безопасности России

Ранее сотрудники ФСБ России опубликовали видео допросов трех украинских шпионов, которые готовились совершить теракты на территории России, но были своевременно выявлены и задержаны.

В ведомстве отметили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории России продолжаются.