В России 28 февраля 2022 выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусом

Число госпитализаций уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6% Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 28 февраля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших выявили в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 5409. На втором месте по количеству заразившихся находится Свердловская область с показателем 4772. Тройку замыкает Новосибирская область, где зарегистрировали 4047 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа количество госпитализаций составило 6 382 человека. Оно уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 17,6%.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 733 летальных исхода, а полностью выздоровело 116 742 человека.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 28 февраля 2022 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 16 398 036. Жертвами инфекции стали 351 660 человек, а выздоровели 13 575 652 пациента.