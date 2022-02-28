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Политика28 февраля 2022 9:19

Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по Украине

За поведение срочных дебатов выступили 29 стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по Украине

Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по Украине

Фото: REUTERS

В понедельник, 28 февраля, Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине.

За поведение срочных дебатов выступили 29 стран, 13 государства воздержались от голосования и против проголосовали пять стран.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявил, что Секретариат ООН не в состоянии обеспечить участие российской делегации в заседании Совета по правам человека в Женеве. По ее словам, данное обстоятельство связано с тем, что ряд стран ранее закрыл небо для России.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, главы МИД Евросоюза приняли решение о закрытии неба Европейского союза для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов Европейского союза.