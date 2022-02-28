Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 февраля 2022 22:24

МИД России: ООН не может обеспечить прилет российской делегации с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву

Это связано с тем, что ряд стран закрыл небо для России
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
МИД России: ООН не может обеспечить прилет российской делегации с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву

МИД России: ООН не может обеспечить прилет российской делегации с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации с главой дипломатического ведомства Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это связано с тем, что ряд стран закрыл небо для России.

- ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека(ООН)... Сейчас страны, с которые с нами граничат, страны Европы закрыли небо для пролета российских самолетов ... соответственно, борт, которым российская делегация должна прибыть в Женеву, - рассказала Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

27 февраля сообщалось, что главы МИД ЕС приняли решение о закрытии неба Европейского союза для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.