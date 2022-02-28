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Политика28 февраля 2022 9:41

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с фейками о конфликте на Украине

В ведомстве заявили, что такие материалы содержат «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с фейками о конфликте на Украине

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к рекламе с фейками о конфликте на Украине

Фото: REUTERS

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передают материалы о «многочисленных жертвах» среди российских сил на Украине. Об этом в понедельник, 28 февраля, говорится в заявлении, опубликованном в Facebook службы.

Как говорится в сообщении ведомства, на «отдельных российских интернет-ресурсах» были выявлены «факты демонстрации недостоверной общественно значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads».

В Роскомнадзоре заявляют, что такие публикации содержат «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ».

Ведомство направило письмо в адрес Google LLC, где требует «незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам», а также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов об их ответственности за распространение подобной контекстной рекламы, напомнив, что штраф за недостоверную общественно значимую информацию составляет до 5 млн рублей.