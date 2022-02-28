Здание Главпочтамта в Хабаровске эвакуировали из-за угрозы минирования

В ХАбаровске эвакуировали главное отделение Почты России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работников и посетителей главного отделения почты Хабаровска пришлось экстренно эвакуировать. Около полудня Главпочтамт получил информацию о минировании здания. Сотрудники почты немедленно сообщили о ситуации в полицию.

Как только сотрудники полиции были оповещены о тревожном сообщении, в здании включили звуковое оповещение и начали эвакуацию сотрудников и посетителей почты. Приехавшие на место сотрудники полиции и Росгвардии оцепили здание и перекрыли доступ к нему. Для проверки местности на наличие взрывчатых веществ вызвали кинологическую службу. Проверка прошла в залах, где обслуживают клиентов, а также в служебных помещениях, сообщает Транссибинфо.

Отдельное внимание полицейские уделили камерам хранения, в которых проще всего спрятать взрывное устройство. Здание обследовали около часа. Опасные предметы не были обнаружены.