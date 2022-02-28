Россия и Украина начали переговоры на территории Гомельской области Белоруссии

Москва и Киев приступили к своим первым переговорам с начала военной операции на Украине. Встреча делегаций проходит на территории Гомельской области Белоруссии.

Как передает Belta, встреча двух делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять, однако по соображениям вопросов безопасности точное место переговоров не называется. Уточняется, что участники переговоров уже собираются в холе перед залом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российская сторона прибыла в Белоруссии в минувшие воскресенье, 27 февраля, а украинская делегация прилетела к месту переговоров в понедельник, 28 февраля.

Сообщалось, что украинская делегация задержалась из-за сложной логистики. Уточнялось, что дипломаты приняли решение ехать через Польшу, поскольку украинские переговорщики побоялись поехать напрямую в Гомель, где шли боевые действия.