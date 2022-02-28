Силуанов заявил, что государство исполнит все социальные обязательства перед россиянами

Силуанов заявил, что государство исполнит все социальные обязательства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все запланированные на 2022 год расходы российского бюджета будут исполнены. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов, указав, что в первую очередь речь идет о социальных обязательствах.

«Все бюджетные обязательства, в первую очередь социальные обязательства, будут исполняться в первоочередном порядке, ресурсы для этого есть», - заявил глава ведомства на совещании в правительстве в понедельник, 28 февраля.

Силуанов заявил, что министерство активно взаимодействуем с российскими субъектами для того, чтобы обязательства регионов, запланированные на этот год, были исполнены в полном объеме. «Поэтому, что касается исполнения бюджета, бюджетных обязательств - мы приняли все необходимые меры для того, чтобы плановые решения были обеспечены финансовыми ресурсами», - отметил министр.

Напомним, российский бюджет на 2022 год был запланирован с профицитом на уровне 1,3 трлн рублей, что составляет примерно 1% ВВП. Доходы бюджета в этом году должны быть на уровне 25,01 трлн рублей, а расходы запланированы на сумму в 23,69 трлн рублей.