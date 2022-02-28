В МИД сообщили, что Россия ведет работу по организации вывоза застрявших за рубежом россиян Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что Россия ведет работу по организации вывоза застрявших за рубежом россиян.

Ранее консульский департамент МИД РФ рекомендовал россиянам, находящимся в зарубежных странах, где есть и ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с Россией, зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник".

Сообщается, что Ростуризм, ОНФ и Фонд Росконгресс запустили горячую линию для россиян, застрявших за рубежом из-за ограничений на авиасообщение:

8 (800) 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00 мск, звонок бесплатный.

Над Украиной, частью России и Белоруссии полёты гражданских самолётов сейчас запрещены - в целях безопасности. Десять аэропортов юге России не принимают рейсы до 2 марта. Это с одной стороны. С другой - уже начались авиационные санкции.

"Комсомольская правда" разбиралась, как все это отразится на пассажирах. Причём не только на тех, кто летает в Европу.