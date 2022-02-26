МИД РФ рекомендовал гражданам за рубежом зарегистрироваться в приложении ведомства Фото: REUTERS

Консульский департамент МИД РФ рекомендовал россиянам, находящимся в зарубежных странах, где есть и ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с Россией, зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник".

"Россиянам, находящимся в зарубежных странах, в первую очередь там, где есть или ожидаются проблемы с закрытием авиасообщения с РФ, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД РФ", - указали в дипведомстве.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам следить за сообщениями о ситуации на Украине. В министерстве не исключают провокаций со стороны "автономных акторов".

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия получила хамский отказ от переговоров от США до спецоперации на Украине. Послание направил госсекретарь Соединенных Штатов.

Напомним, военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг 24 февраля украинская Верховная Рада. За решение о введении военного положения проголосовали 300 депутатов Рады.