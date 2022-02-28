В МИД РФ заявили, что не идет речи об отзыве послов России из европейских стран

Россия пока не планирует отзывать послов из Европы Фото: REUTERS

Россия в настоящее время не планирует отзывать послов из государств Европейского Союза, заявил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Евгений Иванов, в понедельник, 28 февраля 2022 года.

Замминистра иностранных дел уточнил, что сейчас дипломаты ведут работу по организации возвращения россиян, которые застряли за рубежом.

Напомним, Европейский союз официально закрыл все свое воздушное пространство для России с 28 февраля 2022 года. Теперь воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство иностранных дел России, Росавиация и Ростуризм начали организацию вывозных рейсов из Европы, сейчас ведомства составляют списки наших сограждан, которым нужно помочь вернуться домой из зарубежных поездок.