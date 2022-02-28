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Туризм27 февраля 2022 23:26

Росавиация, Ростуризм и МИД РФ начали организацию вывозных рейсов из Европы

Сейчас ведомства составляют списки россиян, которым нужно помочь вернуться домой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия организовывает вывозные рейсы из Европы

Россия организовывает вывозные рейсы из Европы

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России, Росавиация и Ростуризм начали организацию вывозных рейсов из Европы, сейчас ведомства составляют списки наших сограждан, которым нужно помочь вернуться домой из зарубежных поездок.

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой», - отмечается в заявлении Росавиации и Ростуризма.

После того, как ведомства уточнят «требуемые провозные объемы», составят график рейсов, отечественные авиакомпании готовы доставить туристов на Родину «при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».

Тем, кто сейчас находится за границей и хочет вернуться домой, советуют держать связь с туроператором или перевозчиком, при этом обязательно нужно в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России.

Кроме того, можно позвонить по телефонам горячей круглосуточной линии МИД +7 (495) 695-45-45 или горячей линии Ростуризма +8 (800) 200-34-11 (она работает с 08:00 до 20:00 мск). Также можно обратиться по адресу электронной почты dskc@mid.ru.

Как писал сайт kp.ru, накануне, 27 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе объявила, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных: «Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией». Теперь они, по ее словам, «не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС».

Напомним, сейчас в целях безопасности также запрещены полеты гражданских самолетов над Украиной, частью России и Белоруссии, десять аэропортов на юге нашей страны не принимают рейсы до 2 марта.

«Комсомолка» разбиралась, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.