Макей сообщил об обеспечении высокого уровня безопасности переговоров России и Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Участники переговоров России и Украины могут чувствовать себя в безопасности, любые вопросы будут решены, сообщил руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей.

Как передает корреспондент РИА Новости, Макей также находится в здании, где проходят переговоры российской и украинской делегаций.

"Любая просьба и предложение участников, касающаяся организации сегодняшней встречи, будет принята и обязательно исполнена. Ожидаем результата", - сказал глава белорусского МИД перед началом переговорного процесса.

Напомним, сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины. Во главе российской делегации находится помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее в офисе Владимира Зеленского отмечали, что самым главным вопросом переговоров будет немедленное прекращение военных действий и вывод войск с территории Украины.