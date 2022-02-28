Шойгу доложил Путину, что все силы сдерживания приступили к боевому дежурству усиленным составом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что все силы сдерживания приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом в понедельник, 28 февраля 2022 года сообщили в МО РФ.

Речь идет о дежурных сменах пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ Путина о переводе сил сдерживания в "особый режим" не имеет двойного смысла.

Напомним, российский лидер приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову из-за угроз Запада перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец попросил ответить на волнующие вопросы о приказе знающего человека, служившего в Ракетных войсках стратегического назначения и в Генштабе – доктора военно-технических наук генерал-майора Бориса Соловьева.