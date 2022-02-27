Путин приказал перевести российские силы сдерживания в «особый режим»

Владимир Путин в ответ на недружественную политику Запада приказал привести силы сдерживания в особый режим. Фото: REUTERS

Владимир Путин в ответ на недружественную политику запада приказал Министерству обороны привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Президент провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерией Герасимовым.

- Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, - сказал Путин.

- Есть! - коротко ответили Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Президент отметил, что «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, но высшие должностные лица ведущий стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны». А санкции, введённые против России он назвал «нелегитимными».

В субботу 26 февраля стало известно, что Евросоюз и США договорились об отключении целого ряда российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Также ряд мер будет введен Великобританией: премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство введи санкции против государственных банков, а МИД Соединенного королевства пообещал ограничительные меры по отношению к экономике страны.

Также ряд стран Европы заявили о том, что закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Росавиация ввела ответные симметричные меры (также закрыла небо России для их авиакомпаний).

СПРАВКА КП

Силы сдерживания - Основа боевой мощи Вооруженных сил России. Они предназначены для сдерживания агрессии против страны и разгрома агрессора в войне с применением в том числе и ядерного оружия.

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