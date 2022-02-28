«Аэрофлот» приостановил рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу до 2 марта 2022 года

Российская компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу Фото: Александр ГЛУЗ

Российская компания «Аэрофлот» сообщила о приостановке рейсов в Соединенные Штаты Америки, Доминикану, Мексику и на Кубу до 2 марта 2022 года.

В сообщении указывается, что такая мера была принята из-за решения канадских властей закрыть воздушное пространство страны для России.

Отмена касается рейсов Мексика (Канкун - SU158/159), США (Лос-Анджелес - SU108/109; Майами - SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон - SU104/105), Куба (Гавана - SU150/151; Варадеро - SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана - SU156/157).

Как писал сайт kp.ru, накануне, 27 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе объявила, что Евросоюз полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, в том числе и частных: «Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией». Теперь они, по ее словам, «не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС». Меры была введена из-за спецоперации на Украине.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.